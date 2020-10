Atalanta, Gomez: "Queste sono le partite che mi piacciono. Cambio? Normale non voler uscire"

Assist vincente per la prima rete di Zapata per Alejandro Gomez, queste le parole del Papu ai microfoni di Sky Sport. "La prima cosa che ci rende orgogliosi è quella di aver portato la Champions in questa città che ha sofferto molto, per secondo è stata una bellissima partita. Quasi tutte le squadre di questo livello hanno tre-quattro calciatori importanti davanti, forse meglio per noi che ci lasciano spazi in contropiede ma sono sempre squadre che cercano di attaccare. Cambio? Una volta che sei lì sul 2-2 e vuoi vincere è normale non voler uscire".

Stavate facendo una bella guerra tra i due reparti offensivi. Sono queste le partite che vuoi giocare?

"Certo. Ero un po' arrabbiato perché sono queste le partite che mi piacciono, in quel momento ovviamente non volevo uscire. Sono partite belle da giocare e ti rendi conto del livello della competizione. Sono il 10, il capitano, se non mi incazzo io chi si incazza?".

Il traversone che vale il primo gol di Zapata è perfetto per i tempi in cui è stato eseguito. Lì è stata la giocata vincente.

"Perdevo un tempo se stoppavo la palla, ho capito subito che dovevo metterla piano sul secondo palo. Per fortuna Duvan ha fatto un bel gol".