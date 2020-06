Atalanta, Gomez: "Rappresenteremo Bergamo. Sarà un responsabilità e un'investitura"

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Alejandro "Papu" Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta. L'argentino ha parlato, fra i tanti temi, anche della responsabilità di giocare per la città di Bergamo, una delle più colpite dalla pandemia di Coronavirus: "E' una responsabilità: l’enorme responsabilità di dover essere anche un esempio. Bergamo ha sofferto, tanto: era l’unica cosa che potevo fare, oltre a dare messaggi positivi. Anche restando in città: mai avuto il dubbio di andarmene. Giocare per Bergamo? E' un’investitura. Dobbiamo cercare di continuare a fare le cose straordinarie che stavamo facendo e abbiamo dovuto lasciare a metà. Saremo nel mirino, ma lo siamo sempre stati negli ultimi anni".