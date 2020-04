Atalanta, Gomez scherza su Zapata: "I pantaloncini sembrano delle mutande addosso a lui"

"Quando giochiamo con quelli della Primavera a un certo punto dobbiamo tirare delle stecche sennò non riusciamo a fermarli". Papu Gomez che racconta la sua Atalanta a Christian Vieri. In una diretta Instagram fra i due, piena di aneddoti e curiosità, l'argentino si è soffermato tra le altre cose anche sulle fatiche settimanali che coinvolgono i più giovani della squadra: "C'è Traoré che a volte sembra Messi, i nostri difensori a volte non li prendono. E ce n'è sempre un talento nuovo".

Spazio anche ai commenti per il compagno di reparto, Zapata: "La fisicità di Duvan? Dico solo che i pantaloncini sembrano delle mutande addosso a lui. A volte in partitella non mi voglio nemmeno avvicinare, non ci vuole niente a farsi male. Quando sta bene è un treno, butta la palla avanti e non si prende".