Atalanta, Gomez: "Se non arrivano offerte dalla Champions rimango"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Premium Sport prima della sfida sul campo della Lazio: "Sarà sicuramente una gara intensa dal punto di vista fisico: due squadre che stanno lottando per traguardi importanti. Sarebbe incredibile tornare in Europa League, era più difficile e raggiungerla di nuovo sarebbe strepitoso. Mercato? Ho sempre detto che se non arriva un'offerta più importante dell'Atalanta, magari una squadra che gioca la Champions, è difficile che vada via. Mi sento a mio agio".