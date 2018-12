© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista di Atalanta-Napoli, l'argentino della Dea Alejandro Gomez ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Scudetto già alla Juve? Era la più forte prima, figuriamoci adesso con Ronaldo. La Serie A sta diventando scontata come il campionato francese. La sfida al Napoli? Fa bene da anni, è una squadra consolidata, giocano sempre gli stessi. Non vedo grandi differenze tra Sarri e Ancelotti. Ma non partiamo battuti: a loro non piace giocare contro chi li aggredisce alti", ha detto il Papu.