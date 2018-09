Atalanta, Gomez: "SPAL tosta. Vogliamo tornare in Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A poche ore dal match contro la SPAL arrivano alcune dichiarazioni di Alejandro Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta, dalle pagine del Magazine ufficiale della Dea- "A parte la delusione per non poter arrivare ai gironi di Europa League - ha spiegato il Papu -, da quando è iniziata la stagione, abbiamo perso solo una partita con il Cagliari, abbiamo fatto delle ottime partite, sia in campionato che in Europa, quindi penso che ci siano stati messaggi positivi. I tifosi lo sanno e continueranno a sostenere questa squadra come hanno sempre fatto. E io sono convinto che arriveranno ancora delle grandi soddisfazioni. La gente con noi è stata straordinaria. Anche in aeroporto dopo l'eliminazione con il Copenaghen abbiamo trovato dei tifosi e ci hanno applaudito: è stato molto bello, ci ha dato forza. La pausa per la sosta aiuta poi a riflettere sugli errori commessi e a cercare di ripartire da zero. E dalla Spal. Ci aspetta una partita molto importante. Voglia di tornare in Europa? A dicembre e gennaio vedremo come saremo messi in campionato e come saranno messe le altre squadre, ma sicuramente l'idea della squadra è quella di cercare di lottare anche quest'anno per l'Europa. Sappiamo che non sarà facile restare nei primi sette posti perché ci sono molte squadre competitive. Ma penso che anche noi lotteremo diciamo per i primi nove posti. La SPAL? Ha acquisito negli ultimi due anni tanti ex compagni, penso a Dramé, Paloschi, Kurtic e ora anche Petagna. È una squadra veramente tosta, l'anno scorso ci ha messo in difficoltà in entrambe le gare. Per ripartire però servirebbe una vittoria. Sarà una partita molto difficile e bisognerà lottare, ma penso che con le nostre armi potremo metterli in difficoltà".