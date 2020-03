Atalanta, Gomez su Instagram: "Ancora troppa gente per strada"

Sempre attraverso il proprio account Instagram Alejandro Gomez" dell’Atalanta torna ad attaccare tutti coloro che non rispettano la quarantena imposta dal Governo per tentare di arginare la pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia e non solo:

”Le misure non sono molto rigorose, se non cambiamo il modo in cui affrontiamo questo problema, il virus continuerà a circolare”, o ha detto Sun Shuopeng, presidente della Croce Rossa cinese oggi in una conferenza stampa con il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Ci sono ancora troppe persone per strada, troppe persone che usano i mezzi pubblici e persone che non usano la mascherina. ”Ciò che vivono è molto simile a ciò che viviamo nella Cina di Wuhan”