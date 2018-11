Atalanta, Gomez: "Subito choc di Copenaghen. C'è fiducia dei Percassi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta del Papu. La squadra orobica, dopo un avvio di stagione complicato, pare essersi rimessa in carreggiata e vive un buon momento dopo il 4-1 con l'Inter. In linea con gli anni recenti, di cui ha parlato Alejandro Gomez a Tuttosport: "Questi sono gli anni migliori nella storia dell’Atalanta e io li sto vivendo benissimo e la gente si ricorderà di noi per molti anni. La squadra aveva patito molto lo choc di Copenaghen, l’eliminazione ai rigori dai preliminari di Europa League dopo tutta la fatica che avevamo fatto per arrivare al playoff. Ma questo è un club di livello europeo per solidità, organizzazione, strutture, uomini. Con un pubblico che non ti lascia mai solo: i tifosi ci danno una carica pazzesca, allo stadio si respira una passione contagiosa".

Sulla famiglia Percassi.

"Il presidente, Antonio e l’amministratore delegato, suo figlio Luca: non c’è stato un momento in cui abbiano perso la fiducia in noi e in Gasperini. Anche e soprattutto quando sono arrivate le sconfitte di fila ed eravamo piombati nella zona bassa della classifica. L’atteggiamento dei dirigenti nel momento più critico è stato determinante: la squadra si è ricaricata, ha conquistato le quattro vittorie di fila, è rinata. I Percassi sono gente molto seria, l’Atalanta riflette la loro immagine e i loro progetti. A fine campionato cominceranno i lavori per il nuovo stadio: ho visto il progetto, sarà un impianto favoloso, la nostra bomboniera. Gli stadi sono il primo problema del calcio italiano che, grazie all’arrivo di Ronaldo, è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Cristiano fa un gran bene a tutta la Serie A, penso che altri grandi campioni arriveranno, ma troppi stadi non sono all’altezza delle esigenze dei tifosi e anche sotto questo aspetto, Bergamo è destinata a diventare una felice eccezione. Io e Linda abbiamo comprato casa a Bergamo: quando avrò smesso, penso che continueremo a vivere qui. Amiamo i bergamaschi, il loro modo di vivere".