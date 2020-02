vedi letture

Atalanta, Gomez: "Un bel regalo di compleanno, grande vittoria"

Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta che rafforza il quarto posto. Al termine del match ai microfoni di Dazn è intervento il Papu Gomez. "C'è la voglia di voler fare sempre di più. L'obiettivo è quello di entrare di nuovo in Champions League perché ci da prestigio, oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante. E' un bel mattone che mettiamo. Siamo una squadra che fino all'ultimo minuto continua a correre, ed è questo il motivo per il quale questa squadra non è morta mai. Oggi è stato un bel regalo di compleanno mentre mercoledì sarà una bella partita per poterci giocare la qualificazione a Valencia".