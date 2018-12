© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. "Sinceramente è stata duro, quella palla finale dovevamo lavorare meglio. Era un peccato pareggiare questa partita. Champions? E' un pò presto, vogliamo stare in alto e cercheremo di esserlo in tutti i modi. Oggi abbiamo fatto un grande salto, poi a maggio vedremo dove ci troveremo. Lavoriamo per la squadra, possiamo giocare con il tridente e ci troviamo bene in campo".