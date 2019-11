Atalanta, Gomez: "Volevamo far giocare male il City e ci siamo riusciti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, ha commentato dal canale ufficiale del club nerazzurro l'1-1 contro il Manchester City in Champions League: "L'assist per Pasalic? Mi deve fare qualche regalo, ultimamente ne sto facendo parecchi... (ride, ndr).

Una grande Atalanta dopo essere andati sotto.

"Non so perché dobbiamo andare sotto per accendersi. Fortunatamente ci siamo svegliati facendo una grande prestazione contro il City. Penso che in quasi tutte le gare, tranne forse la prime, siamo cresciuti in vari aspetti, dimostrando di poterci stare in Champions. Abbiamo dato tutti il massimo, con grande cuore. Abbiamo fatto giocare male il City che era il nostro obiettivo prima della partita".