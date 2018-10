Atalanta, Gori annuncia: "A maggio via alla ristrutturazione dello stadio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine del campionato prenderanno il via i lavori per la ristrutturazione dell'Atleti Azzurri d'Italia, lo stadio dell'Atalanta. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che tramite Facebook scrive: "Nuovo stadio di Bergamo: il Consiglio comunale approva il Piano attuativo e dà il via definitivo alla riqualificazione dell’impianto da parte dell’Atalanta. A maggio, alla fine del campionato, si aprirà finalmente il cantiere.

Ci sono voluti cinque passaggi in Consiglio comunale - e cinque votazioni, nell’arco di più di due anni - per arrivare al risultato. Ci siamo battuti per la permanenza dello stadio in città (quando si favoleggiava di trasferimenti che avrebbero compromesso decine di ettari di terreno agricolo) e abbiamo costruito passo per passo le condizioni utili alla tua completa ristrutturazione, a partire dalla scelta di cederne la proprietà. La determinazione e la capacità di investimento dell’Atalanta e della famiglia Percassi hanno completato il disegno. È però importante ricordare che questo percorso è stato in ogni modo contrastato dalla Lega e dagli altri gruppi di minoranza (Forza Italia, Lista Tentorio, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle) a partire dalla scelta fondamentale della vendita ai privati e dalle sue condizioni economiche. Anche stasera, di fronte al passo definitivo, nessuno di loro ha votato a favore. Giusto esercizio del ruolo di opposizione? La verità è che se fosse stato per loro non ci saremmo mossi di un centimetro e staremmo ancora a dibattere su stadio-sì/stadio-no come si è fatto per decenni. Noi siamo invece felici di essere arrivati a questo traguardo, così atteso dai tifosi atalantini. Una grande squadra merita un stadio d’avanguardia, moderno e funzionale, e così sarà il nuovo stadio di Bergamo".