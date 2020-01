© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo del match contro il Torino: "Non vogliamo mollare mai in questo momento. 3-0 dopo il primo tempo è tanta roba. Sappiamo che loro nella ripresa possono tornare ma non dobbiamo permetterlo".

Tanta roba anche il tuo gol.

"Sono contento del tiro".