© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Robin Gosens, laterale dell'Atalanta e autore del terzo gol sul Parma, ha parlato così ai microfoni di DAZN durante l'intervallo del match: "Secondo me stiamo palleggiando molto bene, così riusciamo a creare tante opportunità. Siamo contenti di aver sbloccato abbastanza subito, ora cerchiamo di fare altri gol. Secondo me dobbiamo fare ancora di più e chiudere ancora di più la partita, per fare tre punti oggi".