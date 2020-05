Atalanta, Gosens ambasciatore del calcio tedesco del 2020 "Sono felice e orgoglioso"

Riconoscimento prestigioso per Robin Gosens. L'esterno sinistro dell'Atalanta ha ricevuto il premio di "Ambasciatore del calcio tedesco 2020", frutto delle preferenze online raccolte dall'organizzazione Deutscher Fussball Botschafter. Il difensore ha così commentato ai taccuini del sito ufficiale del club: "Sono molto felice e orgoglioso di questo premio perché è un riconoscimento che viene dato a chi fa qualcosa di speciale e porta in alto il calcio tedesco nel mondo. E vedere i nomi che ho preceduto quest'anno, campioni del calibro di Podolski o Kroos ad esempio, o che mi hanno preceduto nelle edizioni passate, mi riempie ancora più di orgoglio: vuol dire che stai facendo veramente bene se tante persone hanno scelto il tuo nome. Questo premio lo vedo come un frutto del tanto lavoro fatto finora. L'altra cosa che mi rende particolarmente felice, è che il voto è arrivato proprio dalla gente: significa che in tanti ti vogliono bene e apprezzano quello che stai facendo. E poi l’aspetto più importante è lo scopo sociale di questa iniziativa visto che si potrà aiutare anche un'organizzazione benefica a mia scelta".