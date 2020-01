Atalanta, Gosens: "Avremmo firmato per il pari, ora siamo delusi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens, autore dell’1-1 per l’Atalanta contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Prima della partita avremmo firmato per un 1-1 contro la prima in classifica, ora siamo un po’ delusi perché per come abbiamo giocato il secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Sapevamo che questa partita sarebbe durata 95’, credevamo nella possibilità di fare risultato. Sono contento di aver segnato perché la squadra meritava punti in questo momento”.

Lei si sente più difensore o più centrocampista?



“Mi sento difensore, ma ho la libertà di chiudere l’azione e in questo momento sta andando abbastanza bene così. In questo momento posso pensare alla Nazionale, è il mio sogno. In questo momento sto giocando bene, quindi perché no?”.

Merito di Gasperini per i tanti gol segnati?



“Ovviamente sì, sto lavorando tantissimo con Gasperini in campo, dovevo crescere tantissimo e adesso dopo tanto lavoro si vede in campo che sto andando bene, per questo sono felice”.