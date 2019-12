© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine del cinque a zero sul Milan, l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo iniziato bene a sinistra, abbiamo trovato quasi sempre la libertà di giocare e l'abbiamo sfruttata con il gol del Papu. Siamo contenti. Il mister ci chiede non soltanto di creare superiorità sugli esterni, ma anche di giocare con gli attaccanti. La libertà che abbiamo è importante, ci dà qualcosa in più. Quando attacchiamo è difficile difendere per gli altri, quindi è sicuramente un'arma in più".