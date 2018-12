Atalanta, Gosens: "Fino a 5 anni fa giocavo con gli amici e poi discoteca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Fino a 5 anni fa giocavo con gli amici e scendevo in campo la domenica dopo la discoteca, avevo 18 anni e si facevano solo 2 allenamenti la settimana. In poco tempo è cambiato tutto". Parola di Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, intervistato da Tuttosport: "Mi è stato proposto di fare qualche allenamento al Vitesse in Olanda, ho accettato e mi hanno poi messo sotto contratto. Mi sento davvero fortunato. Quello che mi è successo capita a pochissimi calciatori, io andavo a scuola e pensavo che ormai fosse tempo di cercare un lavoro stabile. In Germania esiste un percorso di formazione specifico per entrare in Polizia e stavo intraprendendo proprio quella strada. Poi tutto è cambiato velocemente, sono passato da una piccola realtà al calcio italiano e all'Europa League: quando ne parlo con gli amici che giocavano con me e ora mi vengono a vedere allo stadio a volte ci guardiamo e diciamo: «Robin, che cavolo ci facciamo qui? Pazzesco, viviamo un sogno. È una sensazione bellissima".

Il rapporto coi tifosi.

"Sono il Robin di sempre ma mi rendo conto che qualcosa intorno è cambiato. I tifosi mi fermano, chiedono una foto e un autografo e questo mi rende felice. A Bergamo mi trovo bene, ho conosciuto la passione dello stadio durante Atalanta-Chievo di un paio di stagioni fa e lunedì con la Lazio mi sono trovato io a chiamare ancora più forte il pubblico perché ne avevamo bisogno. Sono un tipo molto emozionale, sento lo stadio e gli applausi della gente. Mi caricano molto".

Quanti punti nelle prossime gare?

"Direi nove. Dobbiamo sempre puntare al massimo. Pensiamo al Genoa, poi alla Juventus e infine al Sassuolo: a fine andata potremo ragionare un po' sugli obiettivi ma comunque manca troppo per pensare di poter parlare di dove possiamo arrivare".