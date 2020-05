Atalanta, Gosens: "Giù il cappello di fronte alla Bundes. In Italia siamo un po' invidiosi"

Ai microfoni della Bild, l'esterno dell'Atalanta, Robin Gosens, ha parlato anche della ripresa degli allenamenti individuali: "È stato bello ritrovarsi, bello vedere le acconciature dei compagni: i parrucchieri qui sono ancora chiusi, alcuni si sono fatti tagliare i capelli dalle loro compagne, e si vede... Altri invece non hanno osato, e si è visto anche questo...".

In Bundesliga si ripartirà già sabato.

"E io alle 15,30 guarderò Borussia Dortmund-Schalke 04. Non si può che togliersi il cappello nel vedere come la DFL sia riuscita in poco tempo a riavviare la macchina del calcio: in Italia c’è un po’ di invidia, perché tutti noi vogliamo tornare in campo. Qui l’ipotesi è ancora lontana e in Germania stanno già ricominciando. Anche se giocare a porte chiuse non è certo il massimo".