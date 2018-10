Atalanta, Gosens: "Idolo? Alaba. Qui ho imparato tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista Facebook per Robin Gosens, laterale dell'Atalanta, che ha risposto alle domande ( clicca qui per il video ) rivoltegli via social network dai tifosi nerazzurri. Si può avere come modello un giocatore di appena due anni più grande? Gosens, classe '94, dice di sì: "Il mio idolo? David Alaba (classe '92) del Bayern, anche lui gioca esterno sinistro che è il mio ruolo e lo guardo tanto per imparare".

Quanto sei migliorato in un anno di Atalanta?

"Ho imparato tante cose, soprattutto a livello tattico. Quello italiano è un campionato più fisico rispetto a quello olandese. E Gasperini mi ha aiutato su tante cose, parlo spesso con lui".