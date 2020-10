Atalanta, Gosens: "Il nostro attacco è tanta roba, ma dietro subiamo troppo"

vedi letture

Il difensore dell’Atalanta Robin Gosens ha commentato ai canali ufficiali del club il match perso oggi contro la Sampdoria: “Oggi non ha funzionato l’aver preso tre gol che pesano. Secondo me per come è andata la partita meritavamo molto di più. Peccato perché abbiamo fatto la partita oggi. Sappiamo di essere in grado di fare 2-3 gol, ma se ne subisci così tanti diventa complicato vincere la partita. Su questo dobbiamo lavorare, perché la nostra fase offensiva è tanta roba, ma dietro subiamo troppo. La Champions? Giocare quelle gare è sempre una grande soddisfazione, si preparano da sole. Ma non dobbiamo dimenticare il campionato perché è lì che poi meriti di andare in Champions”.

Sull’Ajax: “Per la prima volta giochiamo la Champions in casa, è un peccato senza tifosi, ma sono sicuro che anche da lontano loro sono con noi”.