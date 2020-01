© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così ai microfoni di Dazn l'esterno Robin Gosens, autore del gol del pareggio dell'Atalanta stasera contro l'Inter. "Manca alla fine il risultato, siamo un pò delusi perchè nel secondo tempo abbiamo dominato. Peccato non aver conquistato i tre punti. Secondo me c'è stata poca distanza con l'Inter, nel secondo tempo siamo usciti come leoni. Adesso finito il girone di ritorno voglio fare ancora meglio. Sono cresciuto e sono felice che sto andando così bene".