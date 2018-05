Atalanta, Gosens: "Meglio noi della Lazio. Testa al Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club bergamasco, senza nascondere un pizzico di rimpianto per non avere vinto nell'ultima partita disputata. "Abbiamo fatto una grande prestazione contro la Lazio, l'1-1 non è male. Abbiamo giocato meglio, siamo soddisfatti. Adesso dobbiamo recuperare, domani la testa dev'essere subito a Milano. Ora ci sono due partite importantissime, però quando giochiamo come con la Lazio possiamo vincere contro chiunque".