Atalanta, Gosens: "Milan vale più della sua classifica. Scontro diretto"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens, ha parlato anche della sfida contro il Milan, nella quale incontrerà Andrea Conti, ex nerazzurro: "Non l’ho conosciuto, sono arrivato dopo: ma non penso a eguagliare il suo record o raggiungere 8-9 reti. Col Milan sarà uno scontro diretto: la squadra di Pioli vale più della sua classifica e non può perdere, se vuole la Champions".