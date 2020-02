vedi letture

Atalanta, Gosens: "Possiamo andare ai quarti. Vorrei incontrare una big europea"

La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno speciale all'Atalanta in vista della gara di questa sera contro il Valencia in Champions League, con un'intervista a Robin Gosens, esterno nerazzurro grande protagonista in questa stagione: "Non mi sarei mai aspettato di arrivare agli ottavi di Champions con questa maglia, Gasperini ci chiede davvero tanto e non è facile darglielo, ma se ti fidi ti fa diventare un altro giocatore".

Parole anche sulla doppia sfida contro il Valencia in Champions League: "Quando è uscito il Valencia come nostro avversario ho pensato a tante cose: dal fatto che mi sarebbe piaciuto giocare contro una big del calcio europeo alla possibilità di incontrarla ai quarti di finale, visto che credo che gli spagnoli siano la squadra più battibile che potessimo pescare. Dopo il pareggio contro il City ero sicuro che saremmo passati, al 100%".