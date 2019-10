© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottimo momento per l'Atalanta in campionato, e tra i protagonisti c'è sicuramente Robin Gosens. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il laterale sia uno dei migliori per rendimento in questa stagione-, senza dimenticare la scorsa, in cui è stato spesso un fattore importante per la conquista del terzo posto (28 match in A, tre reti e due assist). E dopo il 3-1 sul Lecce in cui ha realizzato un gol splendido dopo un’azione da Dea, la mente è andata subito a Dortmund e Tallin dove oggi e domenica la sua nazionale sfiderà Argentina (amichevole) ed Estonia (qualificazioni per Euro 2020). Appuntamenti in cui non ci sarà, perché il ct della Germania Low continua a ignorarlo.

Anche il rinnovo - Più adatti Hector del Colonia e la coppia Halstenberg-Klostermann del Lipsia-, penserà Low: loro rappresentano la concorrenza che sta impedendo a Gosens di esordire. Forse l’ostacolo è la difesa a quattro che utilizza la Germania? Dubbio lecito: Robin - uno sicuro dei propri mezzi - sa che potrebbe adattarsi come difensore basso a sinistra. Questione di fiducia, che a Bergamo aumenta. E non a caso, presto arriverà il rinnovo del contratto - almeno - fino al 2023.