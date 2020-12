Atalanta, Gosens: "Sapevamo di poter ribaltare il risultato, molto contento per Ilicic"

Il difensore dell’Atalanta Robin Gosens ha commentato così ai canali ufficiali del club il netto successo di oggi contro la Roma: “È sempre brutto quando inizia la partita e prendi subito un gol, ma alla fine secondo me sapevamo di avere la forza di ribaltare la partita e sono contento che l’abbiamo fatto nel secondo tempo. La Roma in questo momento è una delle squadre più in forma del campionato e per questo sapevamo che sarebbe stata una partita tostissima. Nel secondo tempo abbiamo visto la vera Atalanta, abbiamo segnato quattro gol e li abbiamo meritati. Secondo me un risultato così ci sta”.

Il gol più bello?

“Forse scegliere è difficile, ma sono molto contento per Ilicic che è entrato facendo due assist e un gol, non c’è nulla da dire. Quattro gol bellissimi e bellissima serata per noi. Abbiamo pensato di poterla vincere già dopo il primo gol, avevamo costruito tanto e già dopo l’intervallo sapevamo di poter costruire delle occasioni, per fortuna le abbiamo sfruttate”.