© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Gosens, autore del terzo gol contro la Fiorentina, ha commentato così la vittoria per 3-1 della sua Atalanta: "Per noi era importante vincere, così come per la classifica. Volevamo dare una risposta alle nostre avversarie. Non è stato facile recuperare fisicamente dopo la semifinale di Coppa Italia, ma questa Atalanta ha qualità e carattere. In apertura siamo stati sfortunati col gol di Muriel, ma sappiamo che possiamo ribaltare ogni partita". Lo riportano i canali ufficiali della Dea.