Atalanta, Gosens: "Situazione complicata per il virus, ma vogliamo passare"

vedi letture

Raggiunto da Sky Sport 24 alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia, il laterale dell'Atalanta, Robin Gosens, analizza la partita che aspetta lui e i suoi compagni: "Siamo arrivati qui con la voglia di passare il turno, ovviamente la situazione è un po' complicata per via del virus. Però per noi domani è importante mettere tutto in campo per passare il turno".

C'è un po' di sollievo per l'assenza del pubblico avversario?

"Non saprei dire, di sicuro loro hanno tifosi molto importanti e attivi. Però anche per noi sarà un po' una situazione di insicurezza, senza tifosi. Non so se sarà un vantaggio o meno, lo scopriremo domani in campo onestamente".

Siete una macchina da gol.

"Sappiamo che i nostri attaccanti hanno qualità incredibili straordinari, ma la nostra forza è la squadra. Arriviamo lì davanti in tanti, certo i nostri tre creano di più, però la nostra forza è la squadra".

Torres è considerato il miglior giocatore del Valencia, gioca sulla tua corsia.

"È bravo, secondo me all'andata ha fatto vedere le sue qualità, lo abbiamo controllato abbastanza bene. Ci toccherà fare la stessa roba anche domani".