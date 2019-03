Atalanta, Gosens: "Sogno la Bundes ma a Bergamo sto benissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bergamo. Questi i passaggi più importanti: "il City vincerà la Champions, è la squadra più forte. Noi siamo distanti sei punti dal quarto posto, non sono pochi ma neanche tanti. E poi l’Inter è in difficoltà, l’ho vista a San Siro con l’Eintracht. Non dobbiamo avere paura di lei. Ma detto questo dobbiamo rimanere calmi. Abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo, ci sono poche squadre che possono batterci. In campionato, Juve e Napoli a parte, tutte siamo in un unico calderone. Però dobbiamo procedere a passi. Perché già essere in lizza per il terzo anno di fila per l’Europa League è un traguardo storico per l’Atalanta. Gli obiettivi devono crescere secondo logica. La Coppa Italia per l'Europa? La strada più corta e più semplice è la coppa. Ma, contemporaneamente, è la più imprevedibile. Con la Fiorentina partiamo da un ottimo risultato, ma anche i viola potrebbero venire a Bergamo e segnare tre gol. Il nostro momento? Stiamo benissimo. Nei secondi tempi quando gli altri calano, noi continuiamo a crescere. Quindi abbiamo sempre la forza per poter ribaltare uno svantaggio. Il mio futuro? Il sogno è la Bundesliga, ma ci deve essere un progetto serio e ambizioso, perché a Bergamo lotto per l’Europa League. A me piace l’Italia e la cultura che c’è qui. Sto bene, ma è imprescindibile che il club abbia un piano valido. Come quello dell’Atalanta".