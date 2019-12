© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno dell'Atalanta Robin Gosens, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua prima parte di stagione: "Quest’anno ho la possibilità di giocare quasi sempre: ho già fatto tanti gol e assist. Ho lavorato su conclusioni e inserimenti, è migliorata la mia tecnica: ho più occasioni e so sfruttarle. Non mi sento un leader, ma avverto maggiore fiducia da parte dei compagni: faccio meno corse a vuoto, tutti mi cercano di più".

Il giocatore spera che anche il commissario tecnico della Nazionale tedesca si accorga di lui: "È una sveglia anche per Joachim Low: se prima non l’ha fatto, magari inizierà a seguirmi. Segnali dalla federazione non ne ho mai avuti, ma ora in Germania sono in tanti a chiedere la mia convocazione: nel mio ruolo ci sono Schulz del Dortmund e Halstenberg del Lipsia e non sono molto più avanti di me".