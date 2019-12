Atalanta, Gosens: "Sto bene a Bergamo. Il mercato non mi interessa"

© foto di PhotoViews

Robin Gosens, uno dei protagonisti della cavalcata dell'Atalanta sia l'anno scorso che in questa stagione, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando l'argomento relativo al mercato, con il Milan che l'aveva messo nel mirino: "Ho letto qualcosa, ma non c'è mai stato niente di concreto: poi, a Milano è andato Hernandez che sta segnando quanto me. Salvo proposte pazzesche, il mercato non mi interessa, perché sto bene a Bergamo, la mia seconda casa: l’unico mio sogno è giocare un giorno in Bundesliga".