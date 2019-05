© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale dell'Atalanta Robin Gosens, intervistato dai canali ufficiali del club dopo la vittoria col Genoa, ha parlato così della partita odierna e della finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo contro la Lazio: "Sono un po' stanco, ma soprattutto molto felice per questo gol e per questi tre punti. È stata una gara durissima, anche il Genoa aveva bisogno di punti per salvarsi. Per noi è stata quasi una finale, lo sapevamo, e alla fine sono arrivati tre punti meritati".

Coppa Italia?

"Voltiamo pagina, ci prepariamo a vivere un evento incredibile. Vogliamo portare a casa la Coppa Italia per tutta Bergamo".

Com'è stato giocare al Mapei oggi?

"I tifosi sono stati meravigliosi anche stavolta. Ci sentiamo a casa anche qui al Mapei, sembrava di essere a Bergamo grazie al loro costante sostegno".