© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Fredy Guarin e sull'obiettivo dell'Atalanta. In scadenza a dicembre 2019 con 10 milioni di ingaggio in Cina, il colombiano vorrebbe rientrare in Italia e magari giocare pure in Champions League. La Dea e l'entourage del giocatore pensano all'affare e sono in trattativa con Guarin che dovrebbe chiaramente decurtarsi pesantemente lo stipendio per sbarcare a Bergamo.