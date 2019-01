© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenendo dall'Oriocenter, il laterale dell'Atalanta Hans Hateboer ha parlato così, ai microfoni di calcioatalanta.it, dell'inizio di anno della Dea: "Per noi ci sono sempre i tifosi, mi piace tanto questo clima perché non in tutte le squadre è così ma a me piace molto. Quando i risultati sono buoni è più facile coinvolgere i tifosi dell’Atalanta. Il 2019 è un anno che è iniziato bene per noi, abbiamo giocato bene e vogliamo continuare così, adesso abbiamo due bellissime partite contro Roma e Juve, squadre importanti, ma abbiamo fame e voglia di fare tanto in campionato".