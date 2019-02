© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hans Hateboer, match winner di Cagliari-Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare una vittoria importantissima: "Questa è molto importante, dopo la vittoria in Coppa Italia dovevamo vincere qui e ci siamo riusciti".

Siete ad un punto dalla zona Champions. "Noi ci crediamo, ma dobbiamo guardare partita dopo partita. Ma la vittoria di questa sera è molto importante".

Più difficile giocare contro il Cagliari che contro la Juventus? "Sì forse sì. Per noi questo campo è difficile, non è mai facile contro il Cagliari. Abbiamo fatto bene, secondo me non hanno creato molto e questo per noi è un buon segnale".

Quanto ti diverti a giocare in questa squadra? "Sì, mi diverto molto".