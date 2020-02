vedi letture

Atalanta, Hateboer e il digiuno dal gol: "Pazzesco. Anche Palomino ci era riuscito"

Hans Hateboer era rimasto l'unico fra i titolarissimi dell'Atalanta a non essere andato ancora in gol. Una pecca che il laterale della Dea ha voluto risolvere nella notte di San Siro contro il Valencia in Champions League con una doppietta. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club nerazzurro nel dopopartita: "Pazzesco. Molto bello. Sono molto contento perché ero l'unico che ancora non aveva segnato. Anche Palomino aveva segnato contro la Roma. Se poi ne fai due in Champions diventa tutto più bello. La partita? Non è stata la nostra miglior prestazione ma quando vinci 4-1 non si può non essere contenti. Loro hanno creato tanto e dovremo stare attenti al ritorno. I tifosi? Quando entri in campo e li vedi è qualcosa di pazzesco. Più bello il primo o il secondo gol? Forse il secondo. Ho fatto uno sprint da 40 metri. È stato bello"