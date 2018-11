Atalanta, Hateboer: "Fondamentale battere l'Empoli dopo il 4-1 all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai canali ufficiali dell'Atalanta, il laterale olandese Hans Hateboer ha parlato così in vista della prossima gara di campionato con l'Empoli: "La vittoria con l'Inter è stata molto importante perché abbiamo fatto vedere di poter giocare così anche contro una squadra forte e questo ci dà molta fiducia. Abbiamo due settimane per preparare la trasferta di Empoli, è una partita altrettanto importante. Contro le big, sono tutti punti bonus. Ma le gare con squadre come quella azzurra sono da vincere se vogliamo ottenere qualcosa di importante. Altrimenti anche la vittoria sull'Inter non varrebbe così tanto".