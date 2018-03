Atalanta, Hateboer: "Meta lontana, non è semplice tornare in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere di Bergamo, il centrocampista dell'Atalanta Hans Hateboer ha parlato anche dell'eliminazione dalle Coppe e dalla possibilità di riconquistare l'Europa: "Smaltita la delusione? Quella di Coppa Italia maggiormente. Meno quella della doppia sfida con il Borussia perché abbiamo dimostrato di avere tutte le carte per passare. Molti dicono che come prima esperienza europea è andata più che bene, considerato anche gli avversari che abbiamo incontrato nel girone, ma rimane l’amaro in bocca. In Germania abbiamo perso in rimonta, a Reggio abbiamo subìto un gol all’ultimo. Contraccolpo? No, abbiamo la testa esclusivamente sulle prossime 13 partite. Non sarà semplice tornare in Europa perché, rispetto all’anno scorso, la meta è più lontana. Ma daremo il massimo per raggiungerla. A partire dal Bologna".