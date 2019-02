Atalanta, Hateboer: "Nessun calo di tensione. Tre punti importanti"

Fonte: Atalanta.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta e "man of the match" per il gol segnato nella vittoria per 1-0 contro il Cagliari, ha parlato al sito ufficiale del club orobico: "Sono molto contento e felice per la vittoria. Era una partita dura e abbiamo fatto bene. Sono tre punti importanti. Sapevamo che loro avrebbero giocato molto chiusi, è un campo difficile. Abbiamo giocato molto bene senza perdere la tensione. Sono contento per il gol, il quarto in campionato, però sono più soddisfatto per la vittoria della squadra".