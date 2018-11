Atalanta, Hateboer: "Valzania mi aveva predetto il gol contro l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hans Hateboer ha un piccolo primato che lo accompagna: quando segna, l'Atalanta vince e fa sempre quattro gol. È successo anche con l'Inter. "E c'è chi me lo aveva predetto". Lunga intervista del laterale olandese sui canali ufficiali della Dea, a partire dalla bella vittoria contro la truppa di Spalletti: "Contro una squadra così forte, vale ancora di più. Il mio gol è stato un bellissimo momento, dopo pochi minuti dall'inizio di una partita così importante. E poi c'era in tribuna la mia ragazza Elisa con la sua famiglia: lei è venuta in Italia per me, questo gol è per lei. È stato tutto bellissimo".

Sulla predizione di Valzania: "Prima della partita Valzania mi aveva detto che avrei segnato. Così all'intervallo è subito venuto da me a ricordarmelo".

Sui tre gol realizzati finora: "Quest'anno è cambiato tutto, ho già fatto tre gol ma non mi accontento: voglio farne sempre di più. L'anno scorso mi è mancata solo un po' di fortuna. Ho avuto tante occasioni per fare un gol, ma la palla non voleva mai entrare. Adesso finalmente va dentro. Ma io sono sempre quello dell'anno scorso. È sempre così: quando fai un gol, poi ne arrivano altri. Vale per gli attaccanti, ma anche per gli altri ruoli".

Sull'Atalanta: "Mi piace scherzare con tutti, cerco di essere sempre positivo. Questo è il mio modo di vivere, per me è importante, perché mi permette anche di giocare bene: se sono me stesso, riesco a esprimermi meglio. Io mi diverto a giocare e all'Atalanta mi trovo benissimo perché siamo un grande gruppo, siamo una squadra. E quando un compagno è in difficoltà, gli altri lo aiutano sempre".