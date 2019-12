© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta-Hellas Verona, condita dalle veementi proteste di Antonio Percassi al termine del primo tempo, legate al gol di Samuel Di Carmine (convalidato nonostante i due palloni sul terreno da gioco) costano in totale 23mila euro ai nerazzurri. La società orobica è stata infatti multata dal Giudice Sportivo con 10 mila euro a titolo di responsabilità diretta per il comportamento assunto negli spogliatoi dal proprio presidente, multato con ulteriori 10 mila euro per avere, aprendo la porta della sala VAR, espresso una critica all'operato della tecnologia. Altri 3 mila euro di multa all'Atalanta per il lancio di alcuni bicchieri di plastica pieni di liquido da parte dei suoi tifosi.