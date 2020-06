Atalanta, a volte ritornano: Gagliardini come Caldara, Gasp ancora a caccia del centrocampista

Sì, c'è il campionato a cui pensare. La sfida col Sassuolo si avvicina, ma i nerazzurri si muovono anche sul mercato. In netto anticipo, visto che in molti aspetti la gestione è sempre stata caratterizzata da un certo tempismo. Gli elementi in rosa ci sono, anche se nel computo totale manca un centrocampista. Tameze è in prestito, serve un centrocampista che possa dare maggiori certezze e in grado di adattarsi al meglio negli schemi di Gian Piero Gasperini. Detto fatto, il nome sulla lista è quello di Roberto Gagliardini. L'Inter potrebbe pensare anche ad una cessione viste le ultime indiscrezioni di mercato: Tonali è una priorità, Nainggolan torna a Milano e potrebbe essere un sesto elemento su cui puntare, quel centrocampista dinamico e abile negli inserimenti che tanto piace ad Antonio Conte. Gagliardini uscirebbe così dalle rotazioni: un'occasione alla Caldara servita sul piatto d'argento. L'Atalanta non sembra voler perdere l'attimo giusto.

A volte ritornano - Il giocatore è stato ceduto all'Inter nel 2016, 22 i milioni ricavati dall'Atalanta. Attualmente la valutazione si è abbassata nettamente, siamo sui 13 milioni. L'ingaggio da 2 milioni può essere un ostacolo per la società orobica, ma tutto si può risolvere. L'occasione per Gagliardini sarebbe unica: ritrovare la squadra che lo ha lanciato e la giusta continuità, anche perché gli orobici - salvo clamorosi scivoloni - il prossimo anno giocheranno ancora in Europa. Inoltre il giocatore è apprezzato sia dalla dirigenza che dal tecnico e può essere un ottimo elemento da sfruttare. Un'operazione alla Caldara e che potrebbe rinforzare ancora di più la solida base atalantina.

Meno dieci - Nel frattempo si pensa anche alla ripresa. Ieri la squadra ha effettuato una doppia seduta, Marco Sportiello è tornato in gruppo. Non ci sono particolari indicazioni, bisognerà soltanto capire se i giocatori hanno reagito bene a questo periodo di stop e se riusciranno a riprendere da dove tutto si era fermato. Gli obiettivi non cambiano, nemmeno quelli di mercato: un ritorno al passato per poter dare uno sguardo al futuro con maggiore serenità. Champions League compresa.