© foto di Federico De Luca

Sono già tre i colpi ufficiali in entrata dell'Atalanta in questa sessione di mercato. Due volti nuovi, Luis Muriel scelto come bocca di fuoco alternativa a trio delle meraviglie compost da Ilicic, Gomez e Zapata, e Malinovskyi, centrocampista ucraino scelto dagli uomini di mercato come alternativa a Freluer e De Roon. Importante anche la conferma di Mario Pasalic nuovamente in prestito dal Chelsea. Sul fronte delle uscite continua la politica dei prestiti dei tanti giovani emersi dal vivaio orobico.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; MURIEL (Ilicic), Zapata. All: Gasperini (confermato).