© foto di Gaetano Mocciaro

"Bergamo, ha vinto lo sport. Niente disordini, spettacolo" titola oggi L'Eco di Bergamo dopo il 3-1 dell'Atalanta contro la Fiorentina, che vale l'aggancio al sesto posto in coabitazione con Lazio e Torino: "Grande prova di maturità degli ultras. E l'Atalanta è in corsa per l'Europa".