Atalanta, Gasp e la Premier: servono ancora quattro o cinque rinforzi

È un discorso complesso. Lo conferma Gasperini, stregato completamente dalla Premier League e da quel che calcio che si avvicina alla filosofia della sua Atalanta. Il tecnico degli orobici vuole portare a casa il meglio di questa tournée in terra inglese, ma dalle sue parole si avverte uno stato d'animo più agitato che sereno.

Gasp vuole qualcosa di più, non solo un centrale e un attaccante con determinate caratteristiche, come lui stesso ha confermato nel ritiro di Clusone. Quattro o cinque elementi, ci si aspetta questo (parole del tecnico, ndr) da una società che dovrà affrontare la prossima Champions League.

Il rischio di essere sopravvalutati - Tutto questo entusiasmo intorno alla squadra piace, fa anche sorridere. Gian Piero Gasperini non è però convinto e come al solito guarda avanti di almeno tre mesi: l'Atalanta rischia di essere sopravvalutata, il pericolo di andare fuori giri si annida dietro ad ogni angolo. Ci sono alcuni aspetti da curare e mentre l'allenatore strizza l'occhio al campionato inglese, la dirigenza nerazzurra deve correre ai ripari in queste ultime settimane di agosto.

Quattro o cinque acquisti - Rimanendo alle parole del Gasp, servono nuove pedine in questa rosa. La porta è al sicuro, manca invece un centrale di difesa. Non solo per via dell'esperienza o della preparazione, avere sei o sette centrali può fare la differenza in una stagione con tre competizioni. Anche a centrocampo manca un centrale, forse due: De Roon e Freuler hanno giocato un quantitativo enorme di partite durante lo scorso anno, dunque serve almeno un uomo in più, magari con molta esperienza.

In attacco e sulla trequarti gli uomini ci sono, molto probabilmente il numero chiesto da Gasperini è più una provocazione che una reale necessità. Le frasi del tecnico di Grugliasco non sono però da sottovalutare perché possono indicare un disagio: serve un segnale forte da parte della società, soprattutto nei prossimi giorni, altrimenti quel livello da Premier che tanto piace può rimanere soltanto un sogno di una notte di mezza estate.