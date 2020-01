Atalanta, Gasp ritrova Caldara: ma l'assenza di Zapata ha cambiato tutto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno al passato. Gian Piero Gasperini ritrova Mattia Caldara, il figliol prodigo tornato a Bergamo dopo l'esperienza deludente con la maglia del Milan. Un elemento in più per il tecnico degli orobici: serviva rinforzare una difesa che ha sembra aver trovato la sua quadratura, ma che ancora oggi compie qualche sbavatura di troppo. Non solo, mancava anche un centrale in grado di poter capitalizzare le occasioni da gol su calcio piazzato. Qualcosa è però cambiato nella gestione, l'assenza di Zapata ha portato il Gasp a battere altre strade: lo abbiamo notato ieri, l'uscita dal campo del colombiano ha valorizzato il 'falso nueve', dando maggiore linfa vitale ai nerazzurri.

MENO CROSS IN AREA - Lo ha ribadito Gosens, con l'assenza di un terminale offensivo l'Atalanta ha cercato altre soluzioni. Niente più cross in mezzo alla mischia, ma giocate sul perimetro (ancor di più rispetto al passato) e gli esterni che provano spesso la soluzione personale. Sommando la prestazione collettiva contro l'Inter, la Dea sembra trovarsi meglio con un attacco meno 'pesante': i guizzi dei singoli e le giocate nello stretto danno quel qualcosa in più ad un gioco già spettacolare di suo, ma all'apparenza più macchinoso con la presenza di Zapata. La mancanza dei 90' nelle gambe del colombiano è determinante, ma ad ogni modo questa squadra ha trovato un'ulteriore soluzione tattica da mettere in campo nei prossimi match.

RITORNO AL PASSATO - Un disegno di benvenuto, anzi di bentornato. Mattia Caldara è tornato nella sua Bergamo forse nel momento più complesso della sua carriera: la conoscenza degli schemi di Gasperini faciliteranno il suo inserimento in questo gruppo, ma ci si attende molto in questo girone di ritorno. Le conferme e le risposte vanno date comunque sul campo, a suon di prestazioni e magari con qualche gol. Gasperini d'altronde è sempre stato chiaro, gioca chi dimostra di meritare una maglia.