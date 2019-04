Atalanta, Gasp su Ilicic: "E' straordinario, decisivo anche a gara in corso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Coppa Italia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, attesa domani dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un avversario - quello viola - che si presenterà con il neo tecnico Montella rispetto alla gara di andata del Franchi (3-3) disputata a fine febbraio. "L'arrivo di Montella? Potrebbe cambiare tanto sia per noi che per loro, ma le caratteristiche della Fiorentina sono quelle. Magari Vincenzo starà pensando a qualche modifica, anche se non ha avuto molto tempo per lavorare. Noi sappiamo quali sono i loro punti di forza, servirà attenzione ma sappiamo che sarà importante la nostra prestazione. Arrivati a questo punto - sottolinea lo stesso Gasperini a Rai Sport - entrambe le squadre vorranno arrivare in finale: ce la giocheremo al 100%".

Il tecnico dell'Atalanta ha poi elogiato anche un singolo in particolare della propria rosa: "Ilicic? Calciatore straordinario, decisivo anche a gara in corso. Quest'anno ha dovuto fare spesso gli straordinari". Infine, una battuta sull'ultima vittoria contro il Napoli in campionato: "La vittoria di Napoli è stata molto importante, ci mette nelle condizioni di giocarci le cinque partite che restano alla pari con tutti".