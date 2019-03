Atalanta Nazionale: doppietta albanese. Zapata in tour asiatico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ben undici i giocatori convocati per l'Atalanta dalle rispettive Nazionali. Due sono quelli con l'Albania dell'italiano Panucci, ovvero il portiere Berisha e il centrale Djimsiti. Chiamata azzurra per Mancini da parte dell'omonimo ct per le gare contro Finlandia e Liechtenstein, doppia amichevole asiatica invece per Duvan Zapata che sfiderà Giappone e Corea del Sud. Il giovane Barrow va invece con il suo Gambia nella rincorsa alla prossima Coppa d'Africa: davanti il difficile scoglio Algeria in trasferta.

Albania

Etrit Berisha, Berhat Djimsiti

22.3 Albania-Turchia

25.3 Andorra-Albania

Belgio

Timothy Castagne

21.3 Belgio-Russia

24.3 Cipro-Belgio

Croazia

Mario Pasalic

21.3 Croazia-Azerbaijan

24.3 Ungheria-Croazia

Italia

Gianluca Mancini

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Olanda

Marten de Roon

21.3 Olanda-Bielorussia

26.3 Olanda-Germania

Polonia

Arkadiusz Reca

21.3 Austria-Polonia

24.3 Polonia-Lettonia

Slovenia

Josip Ilicic

21.3 Israele-Slovenia

24.3 Slovenia-Macedonia

Svizzera

Remo Freuler

23.3 Georgia-Svizzera

26.3 Svizzera-Danimarca

Colombia

Duvan Zapata

22.3 Giappone-Colombia

26.3 Corea del Sud-Colombia

Gambia

Musa Barrow

22.3 Algeria-Gambia