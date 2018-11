Atalanta, i numeri dopo 10 turni: tanti tiri e gol, ma manca un bomber

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti tiri e tanti gol: alla decima giornata, l'Atalanta è una delle squadre che ha tirato di più, con ben 139 conclusioni (di cui 72 in porta), terza in questa specifica graduatoria. Numeri rispecchiati dai 17 gol fatti, che pongono gli orobici al quarto posto tra le squadre più prolifiche. Squadra corretta, quella di Gasperini: con 17 cartellini gialli è al momento in testa alla classifica disciplina della Serie A, posizione condivisa con l'Inter. Manca, in ultima analisi, un goleador: i migliori marcatori sono tre giocatori, tutti fermi a tre reti.

I numeri dell'Atalanta

Gol fatti (quarta in Serie A): 17

Gol subiti (settima in Serie A): 12

Miglior marcatore (sedicesimi in Serie A): Josip Ilicic, Emiliano Rigoni e Alejandro Gomez 3 gol

Miglior assist-man (ventunesimi in Serie A): Remo Freuler e Alejandro Gomez 2 assist

Chilometri percorsi (quinta in Serie A): 110,279

Numero di tiri (terza in Serie A): 139

Parate (diciottesima in Serie A): 22

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (settima in Serie A): 8

Percentuale possesso palla (terza in Serie A): 54,9%

Precisione passaggi (nona in Serie A): 82,6%

Disciplina (prima in Serie A): 17 cartellini gialli